Челябинцев предупредили о возможных пробках в центре города

На одной из самых напряженных магистралей Челябинска ограничили движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях с 7 по 14 ноября закрыто движение транспорта по крайней правой полосе дороги по улице Энгельса в районе дома №59 (перекресток с улицей Коммуны, направление движения от проспекта Ленина к улице Труда).

Челябинск, Павел Зварзин

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