«Трактор» продлил серию до шести побед, одолев обладателя Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на выезде не дал шансов ЦСКА – 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый матч Алексея Заварухина в качестве главного тренера «черно-белых», уже без приставки «и.о.», оказался победным для челябинцев.

Уже на 4-й минуте гости открыли счет. Армейцы ошиблись на границе своей зоны, шайбу подхватил Виталий Кравцов, ворвался на чужое поле, прошел по лицевому борту и бросил с отрицательного угла – шайба ударилась в щиток голкипера хозяев и проскользнула в ворота – 1:0.

Без малого шесть минут понадобилось «черно-белым», чтобы еще раз огорчить оказавшихся в меньшинстве москвичей. На 10-й минуте Антон Бурдасов бросил издали по воротам армейцев, голкипер отразил шайбу, но не слишком уверенно, и Владимир Ткачев, успевший к ней первым, отправил снаряд в пустой угол – 2:0 в пользу «Трактора».

После перерыва челябинцы не стали расслабляться, и уже на 22-й минуте убежали в быструю атаку. Максим Марушев на фланге ушел от защитника армейцев и отдал шайбу на пятак, где Никита Сошников в одно касание переправил ее в ворота хозяев – 3:0.

После этого у гостей было еще несколько острых моментов. На 47-й минуте матча шайба даже оказалась в воротах ЦСКА, но гол не засчитали из-за офсайда.

Наконец, на последней минуте матча голкипер армейцев покинул площадку, уступив место шестому полевому игроку. Но забить гол престижа хозяевам не удалось. Зато челябинцам вновь улыбнулась удача: Максим Шабанов отдал пас вперед, к шайбе успел Данил Юртайкин и, убежав, поразил пустые ворота – 4:0, шестая подряд победа челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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