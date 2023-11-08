8 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

08.11.2023, среда

10:00 – 18:00 Челябинск – Сказочно-правовая викторина «Права литературных героев» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Х Областным Рождественским чтениям, которые пройдут 16 ноября 2023 года в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й эт.)

12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Открытое занятие Всероссийского образовательного проекта для школьников «Урок цифры» по теме «Мессенджеры» (лицей №142, ул. Учебная, 5а)

16:00 Челябинск – Музыкальный дивертисмент «Эти глаза напротив» в исполнении дуэта «Вира» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Конференция «Женщина Нового времени» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул. Цвиллинга, 61)

19:00 Челябинск – Бесплатная лекция создатель клуба читательского мастерства «Читалка» Агнии Вязовской «Книга как лекарство» (Библио-Глобус, ТРЦ Фокус, Молдавская, 16)

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