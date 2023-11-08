В России вдвое выросли объемы добычи красной рыбы

Российские рыболовы нарастили вылов рыбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года по 30 октября российские рыбаки добыли 4 миллиона 598,5 тысячи тонн водных биоресурсов (+11,2% к прошлому году). Около 76% вылова пришлось на Дальний Восток. Об этом сообщает корпоративный канал Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Больше всего отечественные рыбаки выловили минтая – 1 миллион 774,5 тысячи тонн (+3,4% к прошлому году). В относительных цифрах абсолютными чемпионом стали тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, чавыча, кижуч, голец) – 607,1 тысячи тонн (+124,4%). Это второй по рекордному вылову урожай лососевых за всю историю наблюдений (в 2018 году цифра была выше – 676 тысяч тонн).

Серьезно нарастили в России добычу сардины иваси – до 354,3 тыс. тонн (+92,4%). Значительно выросли объемы выловленной кильки (25,1 тысячи тонн, +20,1%) и балтийской сельди (салаки) – до 21,1 тысячи тонн (+9,3%). И практически не изменилась в сравнении с прошлым годом масса добытых шпрот – 33,4 тысячи тонн (+2,1%).

Зато значительно снизился вылов тихоокеанской сельди (294,5 тысячи тонн, меньше прошлогоднего на 16,4%), трески (333,4 тысячи тонн, -18,7%) и хамсы (8,5 тысячи тонн, -29,2%).

Производство рыбопродукции по итогам 10 месяцев 2023 года составило 2,6 миллиона тонн, что на 11% больше аналогичного периода 2022 года. Около 1,6 миллиона тонн продукции доставлено в российские порты, 273,6 тысячи тонн продукции находится на судах в море.

Отметим, что Россия серьезно отстает от нормативов по потреблению рыбы и морепродуктов. Так, согласно данным, приведенным в августе этого года президентом Владимиром Путиным на совещании с правительством РФ, в 2022 году, в среднем, на каждого россиянина пришлось 22,6 килограмма рыбы – при норме, определенной Минздравом в 28 килограммов.

При этом ранее минсельхоз ставил целью достижение показателя потребления в 25 килограммов в год. Однако в марте текущего года ведомство предложило убрать этот индикатор из госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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