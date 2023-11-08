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Среда, 8 ноября 2023, 10:10 мск

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На Южном Урале отменяют пожароопасный сезон

Власти Челябинской области решили отменить пожароопасный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», – говорится в документе.

Напомним, пожароопасный сезон был объявлен в Челябинской области в этом году с 1 апреля – раньше обычного. Через полмесяца и.о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин на срочном онлайн-брифинге заявил, что в области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО.

Итоги первых трех месяцев (пик пожароопасного сезона приходится на Южном Урале на апрель-май) подтвердили опасения властей. Так, в середине июля Валерий Нигматуллин сообщил, что число лесных пожаров превысило прошлогодний показатель в 2,6 раза – с начала сезона было зафиксировано 653 пожара. Площадь возгораний была больше 11 тысяч гектаров – вчетверо больше, чем год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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