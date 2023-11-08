Задержанный вместе с депутатом Паутовым бизнесмен пытался выйти на свободу

Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения директору коммерческой организации, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве.

Как уже сообщал «Новый День», депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова и предпринимателя, генерального директора строительной компании Алексея Алексеенко сотрудники ФСБ задержали 17 октября.

По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года челябинцы в качестве посредников передали ряду сотрудников администрации Челябинска 2 миллиона рублей. Чиновники в ответ обещали помочь компании, возглавляемой Алексеенко, в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

В итоге необходимые согласования компания получила, не имея на то законных оснований.

Паутова и предпринимателя суд отправил в СИЗО на два месяца.

Не согласившись с избранной мерой пресечения, адвокаты гендиректора строительной компании обжаловала постановление суда, заявив, что их подопечному будет достаточно домашнего ареста или другой, более мягкой меры пресечения.

Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»