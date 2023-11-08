И вот опять: на Южном Урале иностранцам запретили водить автобусы и такси

Власти Челябинской области ввели ограничения для иностранных граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер подписал постановление о запрете на привлечение иностранцев к отдельным видам экономической деятельности.

Документ устанавливает ограничения на привлечение в 2024 году иностранцев к работе на городских, пригородных и междугородных автобусах, а также в такси и арендованных легковых автомобилях с водителями.

Запрет распространяется на 2024 год и будет действовать с 1 января. При этом работодателям дан срок для приведение штатного расписание в соответствие с требованиями постановления до 1 марта 2024 года.

Отметим, что в постановлении не упоминается маршрутное такси. Дело в том, что официально такого транспорта в регионе не существует: то, что южноуральцы называют маршруткой, в документах проходит как автобус малой вместимости. Так что на этот сегмент пассажирских перевозок постановление губернатора тоже распространяется.

Интересно, что несколько лет назад власти Челябинской области уже вводили аналогичный запрет: в 2017 году подобный документ подписал занимавший тогда должность губернатора Борис Дубровский. Однако во время первых же проверок выяснилось, что большинство водителей неславянской внешности являются гражданами РФ. На качестве работы общественного транспорта ограничения тогда никак не отразились. На 2018 год продлять действие постановления Дубровского не стали, и довольно скоро иностранцы вновь стали работать в качестве водителей автобусов, маршруток и такси.

Напомним, в начале октября текущего года в Госдуму внесли законопроект, предполагающих запрет нанимать иностранцев для работы в школах, медицинских учреждениях, легковых такси и на грузовых перевозках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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