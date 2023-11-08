Суд не стал взыскивать с ЧМК ущерб за слив сточных вод в Миасс

Арбитражный суд Челябинской области признал, что ПАО ЧМК в 2013-2016 годах сбрасывал сточные воды в реку Миасс. Однако отклонил требования Росприроднадзора о возмещении причиненного ущерба. Это следует из решения судебного органа, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в мае текущего года Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к ПАО «Челябинский металлургический комбинат».

Ведомство требовало взыскать 263 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, причиненного реке Миасс в результате сброса загрязненных сточных вод завода в период с июня 2013 года по февраль 2016 года, а также с 12 по 19 мая 2016 года.

Исковое заявление было подано 29 мая. Предварительное судебное заседание назначили на 11 июля. Позднее его перенесли на начало августа – «с целью представления дополнительных доказательств». В августе снова перенесли – на сентябрь, так как истец заявил «ходатайство об изменении предмета иска, которое оставлено открытым». И опять потребовались дополнительные доказательства.

Но и в сентябре заседание не было, его передвинули на 26 октября. Наконец, 26 октября дату сдвинули на 7 ноября.

Вчера, 7 ноября, заседание, наконец, состоялось. И судья удовлетворил иск частично. Действия ПАО ЧМК по сбросу сточных вод признали незаконными. А вот в удовлетворении второй части исковых требований – о взыскании компенсации – отказал. Предприятие обязали лишь оплатить 6 тысяч рублей государственной пошлины.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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