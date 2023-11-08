В центре Челябинска появится еще одна точка дорожного напряжения

Центр Челябинска обрастает временными ограничениями движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 15 ноября ограничено движение транспорта по улице Энтузиастов в районе дома №18а.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, ранее власти города рассказали о закрытии движения транспорта по крайней правой полосе дороги по улице Энгельса в районе дома №59 (перекресток с улицей Коммуны, направление движения от проспекта Ленина к улице Труда), которое продлится до 14 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»