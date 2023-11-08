Главврачу больницы Озерска грозит до 15 лет колонии

Уголовное дело в отношении бывшего главного врача больницы Озерска направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственное управление СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача городской клинической больницы ЗАТО Озерск, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, в период с 1 февраля 2022 по 1 января 2023 года руководитель медицинского учреждения лично и через посредника получил от директора коммерческой компании не менее 20 миллионов рублей за содействие в заключении и исполнении контракта между больницей и фирмой бизнесмена на выполнение работ по капитальному ремонту здания инфекционного корпуса.

Впоследствии главврач согласовал подписание дополнительных соглашений к контракту об изменении его существенных условий. В частности, с подрядчиком договорились о выплате ему аванса в размере до 50 процентов от цены контракта и увеличении стоимости работ в пределах 10 процентов от цены контракта. Приемка и оплата выполненных работ прошли без претензий. Правда, тоже за дополнительное подношение руководителю медучреждения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Озерчанину грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»