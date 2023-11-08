На Южном Урале отмечается резкий рост заболеваемости ковидом

В Челябинской области отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управление Росприроднадзора, за минувшую семидневку зарегистрировано 784 новых случая, что на 66% больше, чем неделей ранее.

Рост отмечен во всех возрастных группах кроме детей в возрасте 7-17 лет.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 418 тысяч 204 случая ковида.

Челябинск, Павел Зварзин

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