Миллиарды, потраченные на ремонт дорог в Челябинске, не сделали их безопаснее

Общественники заявили о провале нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году в Челябинске отремонтировано почти в два раза больше дорог, чем год назад. Об этом сообщили в городской администрации.

По информации пресс-службы мэрии, в этом году отремонтировано почти 1,3 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Из них порядка 200 тысяч – это межквартальные и дворовые проезды, которые давно требовали ремонта.

Для сравнения: в 2021-м отремонтировано 750 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, в 2022-м – 710 тысяч квадратных метров.

«Особые требования сегодня выдвигаются к качеству работ. Дороги ремонтировались вместе с тротуарами, а новые объекты строились сразу со всей необходимой инфраструктурой: освещением, остановками, тротуарами, велодорожками и озеленением», – отмечают представители городских властей.

Поддержка регионального правительства «позволила Челябинску совершить в 2023 году настоящий дорожный рывок», с нескрываемым удовольствием отмечают в мэрии.

Только самих горожан такой «рывок» не слишком радует. Челябинцы с сожалением констатируют: дороги в городе – что старые, что новые не безопасные.

«Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать администрации Челябинска подходить к ремонту улиц более ответственно, – отмечают авторы телеграм-канала «Изнанка Челябинска». – Это значит не просто перекладка асфальта и из документов только дефектная ведомость, но и предварительно делать проект улицы, указывать, где нужны занижения, где островки безопасности, где нужен дополнительный изгиб для искусственного снижения скорости. Все это нужно делать для того, чтобы дороги были действительно более безопасными и на них меньше гибло людей».

Увы, практика показывается, что дороги безопаснее не стали.

Так, в 2020 году в городе было зафиксировано 1 тыс 612 ДТП, погибли 33 человека, соотношение ДТП к погибшим – 2,05%.

В 2021 году количество ДТП снизилось до 1 тыс 339, но погибли в них уже 43 человека, соотношение ДТП к погибшим – 3,21%.

В 2022 году в 1 тыс 467 ДТП погибли 33 человека, соотношение ДТП к погибшим – 2,24%.

В январе-октябре 2023 год число ДТП составило 1 тыс 32. Однако это практически не сказалось на числе погибших – 32 человека, соотношение ДТП к погибшим 3,1%.

«С 2020 по 2023 год челябинские дорожники осваивают просто гигантское количество денег. Миллиарды рублей. Дороги становятся становятся шире, убираются «лишние» пешеходные переходы, можно и «притопить» немного, – отмечают горожане. – Соответственно, вероятность увеличения трупов на дорогах тоже растет».

Это подводит общественников к неутешительному выводу: нацпроект «Безопасные качественные дороги» за 4 года в Челябинске можно считать провальным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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