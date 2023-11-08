«Магнитка» крупно обыграла «Сибирь»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене перебросал «Сибирь» – 6:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет хозяева на 7-й минуте первого периода: Денис Зернов замкнул розыгрыш Данила Гололобова и Максима Карпова – 1:0.

Через четыре минуты периода тот же Денис Зернов, получив шайбу от Семена Кошелева, удвоил отрыв «Металлурга» – 2:0. А на 15-й минуте встречи Люк Джонсон упрочил преимущество хозяев – 3:0.

В начале второго периода магнитогорцы продолжили разгром сибиряков. Уже на второй минуте отрезка Никита Михайлис делает счет 4:0.

Правда, на 34-й минуте матча Георгий Белоусов одну шайбу отквитал. Но через минуту с небольшим Семен Кошелев вновь уводит «Магнитку» в отрыв – 5:1. Впрочем, за 56 секунд до сирены Владимир Бутузов чуть сокращает отрыв – 2:5.

В третьей двадцатиминутке гости идут на обострение, и на 48-й минуте Егор Спиридонов делает счет 3:5. Но на 55-й минуте встречи Егор Яковлев ставит точку – 6:3, «Металлург» одерживает третью победу подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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