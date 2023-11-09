9 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09.11.2023, четверг

10:00 – 15:00 Челябинск – Русский экономический форум: панельные дискуссии (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:00 – 18:00 Челябинск – Всероссийский форум наставников – 2023 с участием полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева (деловой центр «Челябинск-Сити», ул. Кирова, 159)

10:00 – 18:00 Челябинск – Сказочно-правовая викторина «Права литературных героев» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная безопасности на водных объектах в осенне-зимний период (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Литературная композиция «Вальс осени» к 205-летию Тургенева (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

13:00 Челябинск – Встреча «Подводим итоги плодово-ягодного сезона-2023» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Осенний скрапбукинг» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Ноябрьский альманах «В последний месяц осени…» в клубе «Теплые встречи»: презентация «Искусство быть собой», час советов «Берегиня здоровья и красоты» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:30 Челябинск – Русский экономический форум: пленарная дискуссия «Южный Урал – территория возможностей» (концертный комплекс «Таганай», ул. Труда, 181)

18:00 Челябинск – Вторая лекция Марьи Аникиной, искусствоведа Государственного исторического музея Южного Урала, посвященная русской иконописи и архитектуре православного храма (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

18:30 Челябинск – Лекция писателя и преподавателя Леонида Клейна, посвященная рассказам Василия Шукшина, Юрия Трифонова и Георгия Владимова (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3 эт., главный зал)

19:00 Челябинск – Открытие выставки «От сладкого до горького через кислый и соленый» (галерея современного искусства «Larisa Depershmidt Art gallery», ул. Свободы, 74)

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