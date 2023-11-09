Мэрия Челябинска три года судилась, чтобы не возвращать в казну 56 миллионов рублей

Вместо предъявления претензий нерадивому подрядчику челябинские чиновники три года доказывали, что ошиблись контролеры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, общественники обратились в ФСБ и СК России с просьбой провести проверку необъяснимого поведения чиновников.

Еще четыре года назад при проверке исполнения госконтракта на ремонт дорог Челябинска в 2019 году специалисты главного контрольного управления региона (ГКУ) выявили ущерб бюджету в 56 миллионов рублей.

Причем активисты уверены, что мэрия своим бездействием фактически спровоцировала этот ущерб. В ГКУ установили, что подрядчик уложил тонкий слой покрытия, выбрал неверный материал, из-за чего появились колеи и провалы. А также обнаружили подмену документов, покушение на подлог, манипуляции с объемами, и главное – сам заказчик (комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска) «завысил цену контракта и оплатил подрядчику – ООО «Нижавтодорстрой» – фактически невыполненные работы», отмечают общественники.

«Но вместо возвращения денег в бюджет, мэрия начала активную защиту подрядчика, потратив три года на оспаривание акта ГКУ. Суды между администрацией Челябинска и ГКУ закончились в этом году – мэрии отказали в исках на всех судебных инстанциях», – рассказали активисты.

При этом реально взыскивать деньги с подрядчика КДХ администрации города, видимо, и не планировал, тихо «сливая» суды об убытках с подрядчиком, недоумевают челябинцы.

«В целях пресечения порочной практики подобного «взаимодействия» заказчика и подрядчика мы обратились в ФСБ и СК РФ для привлечения виновных по этому делу к реальной ответственности и возмещению убытков бюджета», – заявили представители общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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