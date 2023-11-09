На Южном Урале две девушки из ревности похитили 54-летнюю знакомую

Жительницы Каслей предстанут перед судом за похищение человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, две жительницы Каслей, одной из которых 23 года, другой – 18 лет, обвиняются в похищении своей знакомой.

По версии следствия, в ночь на 29 апреля текущего года девушки приехали в поселок Кисегач, где «на почве ревности» похитили 54-летнюю местную жительницу.

В багажнике автомобиля женщину увезли в Касли, где держали какое-то время в одной из квартир и избивали.

Затем соучастницы вывезли соперницу в багажнике в лес и, угрожая убийством, заставили копать руками яму, в которой, по их словам, она и будет похоронена. Пока жертва похищения рыла «могилу», девушки периодически били ее. А затем скрылись, оставив женщину в лесу.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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