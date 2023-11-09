Выпущенного из СИЗО фигуранта дела об убийстве 17-летнего челябинца вернули за решетку

Иностранца, сумевшего выйти из следственного изолятора, вернули обратно.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, оказалось, что 19-летний иностранец мог быть причастен еще и к другому конфликту.

Напомним, 17-летний школьник погиб ночью 9 апреля текущего года у ТРК «Космос». По словам задержанных, трагедии предшествовала ссора подростка и 20-летнего иностранного гражданина.

Известно, что молодые люди были знакомы. Некоторое время назад они поссорились в социальных сетях. Из виртуальной действительности разборки перенеслись в реальную. В злополучное воскресенье челябинцы договорились о «стрелке». Однако иностранец пришел не один.

Школьника сначала били руками и ногами, а напоследок 20-летний противник ударил парня ножом в сердце.

Сначала задержали молодого человека, нанесшего роковой удар. Затем – трех его приятелей, двое из которых – несовершеннолетние (кстати, оба они оказались студентами одного из колледжей Челябинска по направлению «правоохранительная деятельность»). Всех четверых отправили на два месяца в СИЗО.

Позднее задержали еще двух участников конфликта, которых также отправили в изолятор.

В конце октября одного из задержанных – 19-летнего гражданина Таджикистана – выпустили из СИЗО. В следственном управлении СКР заявили тогда, что непосредственно к убийству молодой человек отношения не имеет, и обвинение ему переквалифицировали на похищение телефона и хулиганство.

Однако сразу после его освобождения в социальных сетях появилась информация о возможной причастности его в другому преступлению. «Отмечается, что в 2020 году он избил другого несовершеннолетнего и угрожал убийством членам его семьи. Сейчас мать последнего узнала, что мужчина, совершивший противоправные действия в отношении ее сына, – тот самый, который в настоящее время проходит по уголовному делу об убийстве, в связи с чем она опасается за безопасность своей семьи», – рассказали в СКР.

В итоге едва освобожденного иностранца вновь отправили в СИЗО. Кроме того, в региональном следственном управлении организована процессуальная проверка по информации об угрозах убийством, имевших место в 2020 году.

Председатель СКР Александр Бастрыкин вновь затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об убийстве подростка. Кроме того, он поручил Колбасину возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего и угрозы убийством и доложить о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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