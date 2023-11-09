Магнитку отметили в числе лучших работодателей России

ММК вошел в число лучших работодателей России по версии Forbes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», российский Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей страны. Магнитогорский металлургический комбинат получил в нем статус «золотого» работодателя.

Журнал оценивал компании по основным элементам ESG-повестки: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление. Магнитка заняла лидирующие позиции по всем параметрам, а за корпоративное управление удостоилась высшей оценки – «платины».

«Высокие позиции в рейтинге работодателей свидетельствуют о том, что политика компании в сфере устойчивого развития приносит реальные результаты. Предприятие последовательно развивает кадровый потенциал, повышает социальное благополучие своих сотрудников и жителей региона, улучшает экологическую ситуацию. Сегодня работа на ММК – это не только стабильная зарплата и привлекательный соцпакет, но и возможность быть частью амбициозной команды, выступающей проводником позитивных изменений в Магнитогорске и регионе», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Социальные инвестиции компании с каждым годом растут и включают новые направления. Только за первое полугодие 2023 года расходы Группы ПАО «ММК» на социальные программы и благотворительные цели составили 1,48 млрд рублей. Основные направления вложений – социальные льготы и гарантии сотрудникам, инвестиции в развитие территории присутствия компании и реализация благотворительных программ. Стабильно высокий уровень социальных инвестиций отражает главный приоритет Группы ММК – быть социально ответственной и устойчиво развивающейся компанией.

Рейтинг лучших работодателей России публикуется Forbes с 2019 года. В этом году в список вошли 125 компаний против 118 годом ранее. В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Челябинск, Виктор Елисеев

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