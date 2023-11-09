В Челябинске устроили стрельбу из фейерверка по людям

В Ленинском районе Челябинска фейерверк полетел в гулявших на детской площадке людей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 8 ноября, во дворе многоквартирного дома. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях, опубликовав видео.
Судя по ролику, фейерверк запускали с одного из балконов многоэтажки. При этом заряды направили на детскую площадку во дворе, общем для нескольких многоквартирных домов. На площадке в то время находились люди, которые попытались скрыться от выстрелов. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.
По словам опубликовавших видео челябинцев, происходило все в микрорайоне, известном под названием «Сельмаш» и расположенном рядом с заводом «Сигнал». Предприятие известно производством пиротехнической продукции.
Челябинск, Виктор Елисеев
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