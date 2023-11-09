Скрывавшийся 17 лет южноуралец предстанет перед судом за кражу у РЖД 8 миллионов рублей

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении железнодорожных деталей на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Челябинской области, скрывавшегося более 17 лет от следствия.

По версии следствия, с апреля 2003 по май 2006 года мужчина совершил ряд хищений запасных частей подвижного состава с территории Главного материального склада Южно-Уральской железной дороги и территории локомотивного депо станции Курган на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Помогали ему охранники склада и сотрудники железнодорожных организаций.

Кроме того, в 2003 году он присвоил более 1 миллиона рублей, принадлежащих Троицкому рефрижераторному вагонному депо, злоупотребив доверием руководства подразделения.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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