В Челябинске мужчина с ножом напал в магазине на сотрудницу зала

Полиция задержала челябинца, набросившегося на сотрудницу магазина на глазах покупателей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 9 ноября, около 15:00 в магазине известной торговой сети, расположенном на улице Салютной в Тракторозаводском районе областного центра.
По словам очевидцев, мужчина сначала спорил с женщиной. Когда она отвернулась, он ударил ее ножом в спину.
О произошедшем сообщили в отдел полиции «Тракторозаводский». Прибывший на место экипаж полка патрульно-постовой службы полиции задержал мужчину. Нож полицейские изъяли.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.
Пострадавшая челябинка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение. Известно, что женщина и напавший на нее горожанин были знакомы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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