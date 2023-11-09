В Челябинске мужчина с ножом напал в магазине на сотрудницу зала

Полиция задержала челябинца, набросившегося на сотрудницу магазина на глазах покупателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 9 ноября, около 15:00 в магазине известной торговой сети, расположенном на улице Салютной в Тракторозаводском районе областного центра.

По словам очевидцев, мужчина сначала спорил с женщиной. Когда она отвернулась, он ударил ее ножом в спину.

О произошедшем сообщили в отдел полиции «Тракторозаводский». Прибывший на место экипаж полка патрульно-постовой службы полиции задержал мужчину. Нож полицейские изъяли.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.

Пострадавшая челябинка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение. Известно, что женщина и напавший на нее горожанин были знакомы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»