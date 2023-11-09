Археологи при раскопках древнерусского поселения обнаружили египетскую бусину

Ученые Демидовского университета обнаружили при раскопках древнего поселения под Угличем бусину из Египта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, подлинность происхождения артефакта удалось установить с высокой степенью уверенности.

Бусина была найдена на древнерусском поселении Яковлевское-3, расположенном на территории Угличского района. Археологический памятник датируется концом XII – рубежом XIII-XIV веков, исследовали его в 2010-19 годах.

Причудливость формы сподвигла историков проконсультироваться с мировым экспертным сообществом по поводу ее подлинного происхождения – все в ней «говорило» о древнеегипетском производстве.

«Эмиссионно-спектральный анализ бусины показал высокое содержание кремнезема и низкое содержание как щелочей, так и щелочных земель, что оказалось близко или подобно составу так называемого «египетского фаянса», – рассказала доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ Елена Спиридонова. – Основа для предметов из этого первого искусственного материала почти полностью состояла из тонко перемолотого кварца (иногда толченый горный хрусталь, иногда толченая кварцевая галька) с добавлением извести и на ранних этапах соды, в дальнейшем золы растений; без примеси глины. Глазурь до примерно XXII династии была щелочная, в качестве красителя сине-голубых изделий использовался порошок меди (получаемый, вероятнее всего, из малахита), в более позднее время в глазурь могли добавлять свинец. Небольшие изделия, как правило, прессовали в форму, высушивали и обжигали».

Подобный состав позволяет предположить, что родом эта бусина из Египта. Но датировка требует уточнения – технология создания таких предметов появилась еще в конце 3 – середине 2 тысячелетия до нашей эры и сохранялась, с некоторыми нюансами, тысячелетиями. Установили тип синего пигмента, принадлежащего Древнему Египту, физики Демидовского университета.

Как древнеегипетский артефакт попал на территорию Древней Руси, ярославским ученым еще только предстоит узнать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»