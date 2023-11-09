«Трактор» прервал победную серию

Челябинский «Трактор» уступил в гостях питерскому СКА в овертайме – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли челябинские хоккеисты. На 5-й минуте Антон Бурдасов подобрал шайбу в средней зоне, вошел в зону хозяев и с кистей бросил низом в дальний угол – вратарь армейцев был бессилен, 1:0 в пользу «Трактора».

Увы, удержать преимущество до конца первого периода «черно-белым» не удалось. На 13-й минуте встречи армеец Василий Глотов выкатился на пятак гостей, Зак Фукале отразил его удар. Но в завязавшейся борьбе Владимир Алистров перехватил шайбу у Владимира Ткачева и отправил ее под перекладину – 1:1.

Во втором периоде хозяевам оказалось достаточно трех с небольшим минут, чтобы выйти вперед: на 24-й минуте Антон Бурдасов неудачно выбросил шайбу по борту, ее забрал нападающий СКА Эмиль Галимов и, выкатившись на свободное пространство, расстрелял ближайшую девятку – 2:1 в пользу питерского клуба. С этим счетом команды ушли на второй перерыв.

Начало третьей двадцатиминутки осталось за «Трактором». На 45-й минуте гости завладели шайбой в чужой зоне, Антон Бурдасов бросил в противоход голкиперу хозяев, но тот шайбу отразил. Ее подхватили «черно-белые», Виталий Кравцов вышел на пятак, но не стал бросать сам, а отдал пас на дальнюю штангу, где Семен Дер-Аргучинцев буквально протолкнул ее в ворота – 2:2.

Но ничья не устраивала ни один из клубов. На 52-й минуте бывшие в меньшинстве армейцы убежали в контратаку, Николай Поляков ворвался в зону гостей и перетянул на себя внимание «черно-белых», а сам сбросил шайбу в центр, где ее подхватил Степан Фальковский и расстрелял ворота Зака Фукале – 3:2.

Челябинцы бросились отыгрываться. На 59-й минуте Фукале покинул площадку, уступив место шестому полевому игроку. И за 26 секунд до сирены Виктор Антипин отдал пас в центр на Максима Шабанова, тот в одно касание бросил по воротам, но голкипер СКА был на месте. А вот подоспевшему на добивание Данилу Юртайкину он возразить уже не смог – 3:3, игра переходит в овертайм.

Увы, на дополнительное время челябинцев уже не хватило. На 65-й минуте после неудачной атаки гости упустили рывок Сергея Толчинского, и останавливать его пришлось с нарушением правил. В итоге в ворота «Трактора» назначили буллит, и Сергей Толчинский выполнил его безупречно – 4:3, победа СКА из Санкт-Петербурга.

«Трактор» прерывает шестиматчевую победную серию и возвращается после короткого выезда домой, где 14 ноября его ждет встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Челябинск, Виктор Елисеев

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