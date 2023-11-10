10 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10.11.2023, пятница
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10:00 – 11:15 Челябинск – Русский экономический форум: панельные дискуссии (в дискуссии «Предпринимательство: традиции и перспективы в России» примет участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев) (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Всероссийский форум наставников – 2023 с участием помощника Президента России Игоря Левитина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (деловой центр «Челябинск-Сити», ул. Кирова, 159)
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12:00 Челябинск – Русский экономический форум: пленарная дискуссия «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» с участием помощника Президента России Игоря Левитина, полномочнго представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (концертный комплекс «Таганай», ул. Труда, 181)
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12:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция, посвященная практикам фандрайзинга в регионах (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк откроет хоккейную коробку (МКУ «Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних Металлургического района», ул.Трудовая, 35а)
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15:00 – 17:45 Челябинск – Русский экономический форум: панельные дискуссии (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки скульптора Анны Шариковой «Дух творит себе форму»: художественное литье, резьба по дереву и керамика (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)
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17:00 Челябинск – Настольная игра «Формула денег» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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