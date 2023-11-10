10 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 – 11:15 Челябинск – Русский экономический форум: панельные дискуссии (в дискуссии «Предпринимательство: традиции и перспективы в России» примет участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев) (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)