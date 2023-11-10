В Челябинской области кошка выгнала ребенка из горящего дома

Кошка спасла девочку-подростка от гибели на пожаре в Пластовском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, стали известны подробности пожара, произошедшего 2 ноября в частном жилом доме села Радиомайка Пластовского района.

Возгорание началось из-за короткого замыкания в электросчетчике. В этот момент в доме находилась 15-летняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. «Девочку разбудила кошка Соня: она настойчиво скреблась в дверь комнаты. Открыв дверь и обнаружив сильное задымление, ребенок с Соней на руках успел выскочить в окно. К счастью, и девочка, и кошка не пострадали», – рассказали в экстренном ведомстве.

Прибывшие на вызов огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием. В результате огонь повредил внутреннюю отделку кухни и мебель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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