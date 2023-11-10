Аэропорт Магнитогорска возобновляет работу

Воздушная гавань Магнитогорска вернется в работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые воздушные рейсы аэропорт Магнитогорска примет завтра, 11 ноября.

Согласно онлайн-табло, во второй город Челябинской области прилетят авиасудна из Москвы и Санкт-Петербурга. В субботу же отправятся рейсы из Магнитогорска в обратном направлении.

В декабре откроют полеты в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск и Самару.

Напомним, масштабные работы стартовали в магнитогорском аэропорту в этом году. На лето и осень была запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы. В связи с этим с 1 июня Магнитогорск перестал принимать и отправлять авиарейсы. Возобновить полеты должны были 1 октября текущего года. Однако позднее сроки закрытия аэропорта продлили до 10 ноября.

Завершение реконструкции запланировано на 2024 год. В общей сложности на нее будет направлено 5,77 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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