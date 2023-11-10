В Челябинске на перекрестке, которому нет и года, установят дополнительные секции светофора

На перекрестке в Челябинске изменят схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на пересечении улиц Университетской Набережной и Наркома Малышева установят дополнительные светофорные секции и дорожные знаки. Такое решение принято городской администрацией совместно с отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску.

«Для изменения схемы дорожного движения на этом перекрестке по улице Университетской Набережной в обоих направлениях движения будут установлены дополнительные светофорные секции для поворота налево, – рассказали представители мэрии. – Также планируется выполнить работы по установке дорожных знаков, предписывающих разрешенные направления движения по полосам и изменение режима работы светофорного объекта».

Отметим, что в ноябре прошлого года на этом перекрестке уже меняли схему движения. После многочисленных жалоб жителей здесь разрешили выезд на Университетскую Набережную с улицы Наркома Малышева – до этого водителям приходилось проезжать порядка двух километров, чтобы сделать поворот.

В середине ноября 2022 года выезд открыли. А через три месяца – 27 февраля этого года – на перекрестке произошла жуткая авария: BMW X5 на скорости протаранил выезжавший с Наркома Малышева легковой Hyundai. 24-летний водитель «корейца» скончался на месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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