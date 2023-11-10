На челябинском складе полиция нашла контрафактные сигареты на 25 миллионов рублей

В Челябинске полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, место хранения нелегальной табачной продукции полиция обнаружила в ходе проведения мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В совершении преступления подозреваются двое мужчин, 27 и 26 лет.

Установлено, что челябинцы арендовали бокс, где хранили немаркированные сигареты, приобретенные для продажи по ценам, значительно ниже официально установленных. Противоправную деятельность недобросовестных предпринимателей пресекли оперативники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД и Отдела полиции «Советский» челябинского УМВД.

Из складского помещения полицейские изъяли свыше 200 тысяч пачек сигарет различных наименований на общую сумму около 25 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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