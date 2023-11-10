После поножовщины в челябинском магазине возбудили уголовное дело

В отношении мужчины, напавшего на продавца сетевого магазина, возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.

Напомним, инцидент произошел днем 9 ноября в магазине федерального ритейлера, расположенном в здании по улице Салютной в Тракторозаводском районе областного центра.

Между челябинцем и сотрудницей торговой точки вспыхнула ссора, а когда женщина попыталась уйти от него, горожанин достал нож и несколько раз ударил продавца в спину. Все это происходило на глазах у покупателей.

Пострадавшая сотрудница оказалась сожительницей нападавшего. Еще раньше между ними произошла ссора – сожитель приревновал женщину к другому. После скандала нетрезвый сожитель вооружился ножом и явился в магазин, где продолжил выяснять отношения, а потом не меньше трех раз ударил сожительницу ножом в спину. Сейчас челябинка находится в больнице.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Известно, что южноуралец неоднократно судим. Он задержан, ему предъявлено обвинение. В районный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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