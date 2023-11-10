В Челябинске снизится качество водопроводной воды

Челябинцев предупредили о возможном ухудшении качества питьевой воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска» запланировано проведение технологических переключений между водоводами на очистных сооружениях предприятия для подключения станции ультрафиолетового обеззараживания воды.

В связи с этим, из-за увеличенной скорости потока в период с до 15 ноября может временно измениться качество питьевой воды, подаваемой южноуральцам, по органолептическим показателям (цветность, мутность).

Контроль качества воды перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети осуществляется санитарно-лабораторной службой МУП «ПОВВ Челябинска» в постоянном режиме.

Учитывая изложенное, управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует при изменении органолептических показателей качества воды для питьевых целей использовать кипяченую или бутилированную воду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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