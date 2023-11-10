Стали известны расценки горнолыжных трасс Южного Урала

В КСП Челябинской области рассказали, сколько будет стоить посещение горнолыжных трасс региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, 4 ноября в горах Южного Урала стартовал очередной горнолыжный сезон. Аудиторы решили узнать, во сколько обойдется катание на оборудованных склонах региона.

Оказалось, что расценки на курортах примерно одинаковы. Так, «Завьялиха» в Трехгорном встречает гостей 9 трассами протяженностью до 3 километров, трассой для беговых лыж и тюбинга. Стоимость 4-часового билета в будни составляет 1 400 рублей, в выходной – 1 900 рублей. Правда, возможности ночевки ограничены лишь частными домами, которые сдают в аренду жители Юрюзани и деревни Первуха.

«Аджигардак» в Аше предлагает 13 горнолыжных трасс общей протяженностью около 20 километров, трассы для беговых лыж и тюбинга. Билет на 4 часа катания обойдется в 1 400 рублей в будний день и 2 000 рублей в выходные. На территории комплекса работает гостиница с номерами от эконом-класса до люкса.

«Солнечная долина» в Миассе выставила самый высокий ценник. Здесь оборудованы 12 горнолыжных трасс общей протяженностью 8 километров, трасса для беговых лыж и тюбинга. За 4 часа катания в будни придется отдать 1 900 рублей, в выходные – и вовсе 2 800 рублей. Переночевать можно будет в апарт-отелях неподалеку.

Наконец, «Абзаково» и «Банное», расположенные недалеко от Магнитогорска, имеют в общем 20 подготовленных горнолыжных трасс протяженностью от 70 до 2 600 метров. Цена за 4-часовой билет в будний день составляет 1 900 рублей, в выходной день – 2 100 рублей. Недалеко от склонов расположены коттеджи для гостей и дома отдыха.

Челябинск, Виктор Елисеев

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