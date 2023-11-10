Дороги в Челябинской области стали смертоноснее

Число жертв ДТП на южноуральских трассах выросло на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, итоги 10 месяцев 2023 года показали, что магистрали региона стали опаснее, чем раньше.

Так, количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 1,45% (до 2 тысяч 939), число раненых в автомобильных авариях людей увеличилось на 1,36% (до 3 тысяч 545), погибли 277 человек (на 30% больше января-октября 2022 года).

«В условиях наступления осенне-зимнего периода, сопровождающегося сокращением светового дня, отсутствием снежного покрова и как следствие , снижением видимости и возможности распознавания помех, высока вероятность количества ДТП с участием пешеходов, в том числе детей (преимущественно в темное время суток при отсутствии у них вещей и аксессуаров со световозвращающими элементами), а также связанных с выездом на полосу встречного движения (особенно в местах, где такой маневр разрешен), выбором скорости, не соответствующей дорожным условиям (опрокидывание транспортного средства, съезд с дороги, наезд на стоящее транспортное средство или препятствие), нарушением режима труда и отдыха водителей грузового и пассажирского транспорта, недостатками зимнего содержания дорог», – предупреждают в силовом ведомстве.

В целях снижения смертности в результате ДТП и минимизации тяжести последствий аварий, до конца текущего года наряды ДПС Госавтоинспекции будут приближены к аварийным и потенциально опасным местам в течение всего пикового времени движения транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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