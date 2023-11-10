В Магнитогорске из службы скорой помощи уволились 130 человек

В Магнитогорске из службы скорой помощи с начала года уволились 130 человек. В Минздраве проблемы не видят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию магнитогорцы изложили в соцсетях:

«Обращаемся от безысходности и бессилия. На скорой помощи нашего города – острая нехватка сотрудников. Уволилось очень много наших коллег. Ушли не только новички, но и сотрудники, отработавшие по 10-15 и 20 лет, с богатым опытом, знаниями и навыками, с квалификационными категориями. Продолжают увольняться те, на ком держалась скорая помощь, те, кто работал на две ставки. И самое печальное, что люди продолжают увольняться. Раньше на скорой работало больше 630 человек, сейчас, наверное, осталось меньше 500».

По словам автора поста, количество бригад на дежурстве сократилось на треть. При этом, если раньше бригады выезжали полным составом – водитель и два фельдшера, то сейчас ездят вдвоем – фельдшер и водитель. А педиатров, реаниматологов, кардиологов в службе практические не осталось.

«Если так пойдет дальше, то скоро совсем никого не останется, одно начальство будет. Более того, хоть бригад и не хватает, постоянно часть бригад снимается с обслуживания городских вызовов и направляется на «коммерческие дежурства»: различные спортивные мероприятия, праздники, концерты и так далее – на которых скорая зарабатывает дополнительные деньги, но куда они деваются – никто не знает. И люди ждут: «Когда же приедет скорая». А потом конфликты на вызовах и гневные посты, что скорую не дождешься», – возмущаются магнитогорцы.

В минздраве Челябинской области ситуацию проблемной не считают:

«Увольнения со станции скорой медицинской помощи Магнитогорска в большинстве случаев связаны с перерасчетом пенсии, после которой сотрудники вновь устраиваются на СМП, – цитирует комментарий ведомства MGORSK.RU. – Часть увольнений связана с трудоустройством в сельскую местность по программе «Земский фельдшер», переездом в другие регионы России, увольнением по собственному желанию и иным жизненным ситуациям.

Так, с 2022 года по октябрь 2023-го уволено 130 сотрудников, из которых 7 специалистов – врачи, 102 сотрудника среднего медперсонала, 21 водитель. За этот же период трудоустроено 97 сотрудников, это 8 врачей, 74 сотрудника среднего медицинского персонала и 13 водителей. На станции работает 1 педиатр, 1 анестезиолог-реаниматолог, 3 врача-психиатра, 1 кардиолог и 4 врача скорой медицинской помощи».

Почему бригады выезжают на вызов в сокращенном составе, в минздраве не пояснили.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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