11 – 13 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11.11.2023, суббота
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09:00 Челябинск – Бесплатные пробежки для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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10:00 – 11:15 Челябинск – Русский экономический форум: панельные дискуссии (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – Русский экономический форум: лекторий от работодателей (концертный комплекс «Таганай», ул. Труда, 181)
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11:30 – 12:45 Челябинск – Русский экономический форум: панельные дискуссии (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – «Осенний батл»: состязания по трем дисциплинам: Lasertag, Фитнес-эстафета и ГТО-эстафета (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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12:00 Челябинск – Первый чемпионат Челябинской области по сквошу (ул. Свободы, 2, корп. 5)
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12:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Открытая лабораторная», приуроченная ко всемирному дню науки за мир и развитие (Информационный центр по атомной энергии, ул. Энгельса, 107)
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12:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Открытая лабораторная», приуроченная ко всемирному дню науки за мир и развитие (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по японской кукле Чиогами Нингё (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул. Цвиллинга, 61)
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13:00 Челябинск – Русский экономический форум: пленарная дискуссия «Технологический суверенитет – фундамент для страны и личной карьеры» (концертный комплекс «Таганай», ул. Труда, 181)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с преподавателями Чебаркульской Детской школы искусств в рамках юбилейной выставки творческих работ учащихся и преподавателей ДШИ (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Встреча «Бронзовый Пушкин», приуроченная к юбилею скульптора А.М. Опекушина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – «Матч звезд» женского водного поло России (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)
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