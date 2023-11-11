ФК «Челябинск» вышел в «Золото»

Челябинские футболисты пробились на новый уровень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФК «Челябинск» в заключительном туре второй лиги А, группа «Серебро», уступил в гостях клубу «Амкар-Пермь» – 0:1.

Однако это не помешало южноуральцам занять четвертое место в группе «Серебро», что обеспечивает им выход в группу «Золото».

Сезон 2023 года начался для челябинцев не слишком удачно. Расставшись в середине июня с главным тренером, нового наставника команда обрела за полмесяца до начала чемпионата. Неудивительно, что первая половина сезона выдалась для клуба весьма трудной. Долгое время команда оставалась в «красной» зоне турнирной таблицы, что грозило вылетом во вторую лигу Б.

Однако к концу короткого «переходного» сезона (в 2023 году он прошел в 18 туров, чтобы выйти на систему «весна – осень» в следующем сезоне) ФК «Челябинск» вышел в число лидеров и теоретически претендовал на выход в группу «Золото», победители которой могут рассчитывать на переход в первую лигу российского чемпионата.

Все решилось в последнем, 18 туре. Челябинцы уступили соперникам из Перми. Однако догонявшие их футболисты курского «Авангарда» в решающем матче проиграли «Чертаново» со счетом 1:2, заняв в итоге шестое место.

Таким образом ФК «Челябинск» остался на четвертом месте, что дает ему право перехода в группу «Золото» второй лиги А.

Это значит, что в следующем сезоне челябинцы не смогут встретиться в рамках регулярного чемпионата с «Торпедо» из Миасса, вышедшим в группу «Серебро» второй лиги А.

Челябинск, Виктор Елисеев

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