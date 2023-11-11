«Металлург» не оставил шансов «Ак Барсу»

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл казанский «Ак Барс» – 3:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принципиальное противостояние клубов на протяжении почти двух периодов проходило при нулях на табло.

Лишь на 38-й минуте встречи Люк Джонсон с подачи Семена Кошелева открыл счет – 1:0.

На 3-й минуте третьего периода Максим Карпов после паса Егора Яковлева удвоил преимущество хозяев – 2:0. При этом Семен Кошелев также записал на свой счет «балл ассистента».

Наконец, за четыре с половиной минуты до финальной сирены Егор Коробкин с передачи Максима Карпова установил окончательный счет – 3:0, «Магнитка» одерживает четвертую победу подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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