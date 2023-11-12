В Челябинске на продажу выставили верблюда

Живого верблюда продают в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже животного опубликовано на популярном портале бесплатных объявлений.

Судя по фото, хозяин продает двугорбую верблюдицу, которую можно было видеть у ледового городка на площади Революции. По информации продавца, самке экзотического для Урала животного три года.

«Ручная, добрая, нос не проколот. Поможем с доставкой в любой регион», – говорится в тексте сообщения.

Просят за верблюдицу хозяева 250 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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