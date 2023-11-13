Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Челябинске

У рейса из Сочи в Челябинск возникли проблемы при посадке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером воскресенья, 12 ноября.
«В 18:43 в аэропорту Челябинска (Баландино) совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшего рейсом №323 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании «Победа», – уточнили в надзорном ведомстве. – При заходе на посадку возникла техническая неисправность – не выпуск закрылок».
В итоге экипажу пришлось сделать несколько кругов прежде, чем приземлиться.
На борту находился 181 пассажир, в том числе 9 несовершеннолетних.
Воздушное судно приземлилось благополучно, никто не пострадал.
Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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