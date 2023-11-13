Резидент Индустриального парка ММК запустил новую производственную линию

В Индустриальном парке ММК введена в эксплуатацию новая линия по производству брикетированного ферросилиция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках развития нового производства резидента Индустриального парка ММК – Завода металлургических раскислителей – построена и введена в эксплуатацию новая линия по производству брикетированного ферросилиция.

ООО «Завод металлургических раскислителей» инвестировало в производство 50 млн рублей, создав 25 новых высокопроизводительных рабочих мест. Продукция завода создается на основе собственного ноу-хау и применяется для раскисления металла в сталелитейном процессе. Объем производства составляет до 4 тысяч тонн раскислителей в год. Поставки готовой продукции нацелены как на отечественный рынок, так и на экспорт в страны Азии.

С 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» в собственное развитие превысил 2,5 миллиарда рублей. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны Индустриального парка приходится 7,9 рубля со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста. На сегодняшний день на территории Индустриального парка ММК ведут деятельность 47 компаний, создано более тысячи рабочих мест.

ООО «Завод металлургических раскислителей» основан в 2013 году. Компания занимается производством раскислителей на основе карбида кальция и ферросилиция, а также переработкой ферросплавов по химическому и фракционному составу. Производственная площадка располагается в Индустриальном парке ПАО «ММК».

В составе ООО «ЗМР» три производственных площадки: участок по производству раскислителей на основе карбида кальция с ежемесячным объемом производства до 1 тысячи тонн, участок брикетирования и дробления ферросплавов с ежемесячным объемом производства до 300 тонн и участок хранения, переработки и отгрузки ферросплавов с наличием продукции в объеме до 12 тысяч тонн.

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка Индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 66 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот.

Челябинск, Виктор Елисеев

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