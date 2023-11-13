Магнитогорец кинулся в ледяную воду, убегая от патруля казаков

Житель Магнитогорска решился на заплыв по ледяной реке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, жителю Магнитогорска потребовалась помощь спасателей после «неспортивного» заплыва по реке Урал.

В минувшее воскресенье, 12 ноября, в 17:40 оперативному дежурному Магнитогорского отряда областной ПСС поступило сообщение о происшествии на набережной реки Урал.

В районе одного из спортивных объектов по улице Николая Шишки по подозрению в совершении правонарушения патруль казаков задержал одного из горожан. Решив уйти от ответственности, мужчина кинулся в водоем.

В ледяной воде «пловец» смог доплыть до небольшого островка. Уже на суше, промокший и сильно замерзший южноуралец понял безвыходность ситуации и стал звать на помощь.

Прибыв к месту происшествия, спасатели на лодке доставили 45-летнего беглеца в сопровождении полицейского на берег. Во время вынужденного купания мужчина получил переохлаждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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