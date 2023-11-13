В Челябинской области жители вынуждены ремонтировать дороги за свой счет и своими руками

Жители Копейска вынуждены сами ремонтировать дороги: горожане сбрасываются, закупают необходимый материал и вручную засыпают проезды, давно превратившиеся в болота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осенние дожди практически отрезали частный сектор от «цивилизации»: по вязкому месиву не могут проехать ни легковые автомобили, ни скорая помощь.

«Раньше у нас дороги делали коромыслом (имеется в виду так называемая разуклонка, когда за счет выгнутого рельефа полотна вода стекает на обочины – прим. РИА «Новый День»), а теперь они выкопаны котлованом, – говорят копейчане. – Поэтому у нас огромные лужи – ничего никуда не уходит. И такая ситуация не только в поселке Кадровик, микрорайонах Второй участок и Подстанция – такая ситуация везде. Обращались к Текслеру, что у нас нигде не пройти, не проехать – ни к детскому саду, ни к школе. Везде обращаемся: в службу заказчика, к депутатам, в прокуратуру, в следственный комитет – никакого толку».

«Еще в районе беды с электричеством – недавно местные два дня сидели без света (и без отопления, которое пропало вместе с электричеством – прим. РИА «Новый День»). Фонари стоят не везде, так что под вечер улицы становятся полосой препятствий, – пишет Ural Mash. – Особенно для школьников – лужи в полметра глубиной приходится обходить в непроглядной тьме».

В мэрии заявляют, что бюджет ограничен, поэтому с дрогой, как и с освещением, придется еще подождать.

Одна из пенсионерок не выдержала и на собственные средства купила машину горелика (пустые обжигаемые естественным образом породы, которые считаются отходами угледобывающей промышленности – прим. РИА «Новый День»). Соседи помогли его разбросать. Потом сбросились и купили еще несколько машин. Цена одной машины – 4 тысячи рублей.

Копейск, Павел Зварзин

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