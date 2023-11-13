На трассе Челябинск – Троицк будет полностью закрыто движение

В ночь с 14 на 15 ноября будет полностью закрыто движение на трассе Челябинск – Троицк.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении федеральных автодорог «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на 43 километре автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости:

– с 22:00 до 23:00 14 ноября 2023 года,

– с 23:40 14 ноября до 00:40 15 ноября 2023 года.

Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено единовременно с 23:00 до 23:40 14 ноября 2023 года.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Павел Зварзин

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