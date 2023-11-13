22-летний призывник из Челябинской области погиб при странных обстоятельствах. Его родные требуют независимого расследования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в начале ноября в воинской части в Елани (Свердловская область).

Тело 22-летнего Артема Булатова обнаружили 4 ноября под окнами штаба части.

Молодой человек родился и вырос в Кунашакском районе. И хотя последние несколько лет жил и учился в Екатеринбурге, на срочную службу отправился летом 2023 года из Челябинской области. Служить южноуральца направили в штаб воинской части, расположенной Елани. А через несколько месяцев он погиб.

По основной версии следствия, молодой человек ушел из жизни добровольно. Но родные в это не верят, утверждая: ничто в поведении парня не предвещало такого исхода. Об этом рассказал дядя солдата, опубликовавший обращение в социальных сетях. «Многие вопросы, которые мы задавали следователям и которые нам остались непонятны, сейчас не находят ответов, и никто внятно не может нам прояснить ситуацию, – говорит мужчина. – Есть различные косвенные факторы, указывающие, что Артем погиб насильственной смертью – это мое личное знакомство с Артемом, общение с друзьями перед смертью. То есть он переписывался со своим другом, друг говорит, что моральное состояние было хорошее, был как обычно на позитиве, говорил, что просто устал от работы, не то что от жизни, а от работы устал просто».

Мужчина обращает внимание и на некоторые нестыковки. Например, отцу погибшего в части рассказали, что у него кабинет находился на четвертом этаже, и под окнами этого кабинета молодого человека и нашли. Но оказалось, что рабочее место у южноуральца было на первом этаже, и в другой кабинет его не переводили.

Кроме того, выяснилось, что именно в момент гибели солдата камера видеонаблюдения не работала. Хотя, скорее всего, это совпадение, считает родственник срочника. Настораживает родных погибшего и тот факт, что незадолго до смерти молодой человек напомнил одному из друзей о деньгах, которые занимал ему и попросил их вернуть – значит, ему зачем-то вдруг понадобились деньги.

«Следователи полностью отметают возможность, что он был убит, хотя даже осмотр тела... Я, конечно, не судмедэксперт, но многие моменты для меня непонятны», – отмечает родственник призывника. Например, при падении человек инстинктивно выставляет перед собой руки, но у погибшего солдата они не были повреждены. «Так же не было никакой предсмертной записки, где он кого-нибудь обвинял, прощался, ни переписки ни с кем», – недоумевает дядя погибшего.

В настоящее время расследование гибели южноуральца продолжается. Но родные молодого человека беспокоятся, что они могут так и не узнать, что в действительности произошло в тот роковой день.

Челябинск, Виктор Елисеев

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