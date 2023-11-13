Глава СКР потребовал отчета по нападениям собак на магнитогорских школьниц

Руководство Следственного комитета России взяло на контроль расследование случаев нападений собак в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, внимание председателя СКР Александра Бастрыкина привлекли публикации в социальных сетях о стае собак, нападающей на людей в Магнитогорске.

«Сообщается, что 8 ноября текущего года в Магнитогорске Челябинской области одна из собак обитающей в районе местного вокзала стаи напала на 14-летнюю девочку, причинив телесные повреждения. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Местные жители ранее неоднократно жаловались по поводу указанных животных в различные инстанции, однако результатов это не принесло», – рассказали в силовом ведомстве.

Инцидент произошел в районе улице Вокзальной в Магнитогорске. Ранее, в конце сентября этого года, здесь же собака напали на 9-летнюю девочку. По словам очевидцев, тогда животных сопровождала и кормила женщина.

В настоящее время по фактам нападений расследуются уголовные дела о халатности.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовных дел», – рассказали представители силового ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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