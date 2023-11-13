Определились все соперники южноуральских клубов в футбольной второй лиге

Стали известны соперники ФК «Челябинск» и миасского «Торпедо» в новом сезоне второй лиги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные прошли заключительные матчи чемпионата второй лиги 2023 года.

По итогам 18 туров оба клуба из Челябинской области повысили свой статус. «Торпедо» из Миасса заняло первое место в группе 4 второй лиги Б, добившись таким образом выхода в группу «Серебро» второй лиги А. ФК «Челябинск» занял четвертое место в группе «Серебро», и весной начнет выступления в группе «Золото» второй лиги А.

ФК «Челябинск» компанию составят ФК «Краснодар-2», ФК «Уфа», «Ротор» (Волгоград), «Муром», «Чайка» (Песчанокопское), «Велес» (Москва), ФК «Новосибирск», «Родина-2» (Москва) и «Металлург» (Липецк).

«Торпедо» из Миасса будут противостоять «Волга» (Ульяновск), «Динамо» (Брянск), «Иртыш» (Омск), «Текстильщик» (Иваново), «Авангард» (Курск), «Спартак» (Кострома), ФК «Калуга», дзержинский «Химик» и «Машук-КМВ» из Пятигорска.

Матчи в группах «Золото» и «Серебро» стартуют весной следующего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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