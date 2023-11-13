В Челябинской области задержали обнальщиков похищенных из бюджета средств

В Челябинской области ФСБ задержала трех участников группы, занимавшейся обналичиванием средств, похищенных из бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей». Расследованием занимается Четвертое Следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге.

По версии следствия, при подключении к интернету социальных объектов на территории Челябинской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» из федерального бюджета было похищено и обналичено не менее 50 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах.

В схеме участвовали частные компании, которые при исполнении контрактов завышали объемы фактически выполненных работ по подключению объектов, а похищенные средства обналичивали через участников преступной группы. Дела их руководителей уже переданы в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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