На Южном Урале начали по частям продавать оборонное предприятие

В Челябинской области начали по частям продавать оборонное предприятие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с молотка ушел автотранспортный комплекс Миасского машиностроительного завода, признанного банкротом в прошлом году.

Новый собственник за 83 млн рублей получил два земельных участка, 32 объекта недвижимости (в том числе мастерские, склады, гаражные боксы), инженерные коммуникации, краны, погрузчики и так далее.

Отметим, что сам завод-банкрот продолжает работу, выполняя заказы госкорпораций и обеспечивает теплом значительную часть Миасса.

Миасс, Павел Зварзин

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