Внезапно: мэрия Челябинска запретила строить дом, вызвавший возмущение у горожан

Мэрия Челябинска запретила строить дом, вызвавший возмущение у горожан.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2022 года года в Доме архитектора прошли публичные слушания по поводу обновленных планов компании «Магистр» по строительству в районе института культуры трех многоэтажек. Жители окрестных домов от нового соседства оказались не в восторге. Особенно резко высказывались именно по поводу возведения вставки, представлявшей собою полноценный жилой корпус.

Челябинцы настаивали: новое здание перегородит пожарный проезд, а дома в микрорайоне газифицированные и в большинстве своем старые – риск возгорания достаточно высок.

Кроме того, новые дома, уверены горожане, «посадят» на старые сети, нагрузка на которые и так велика. Например, жильцы девятиэтажного дома №53 по улице Цвиллинга жаловались, что на верхние этажи вода уже сейчас почти не доходит, а новый «сосед» и вовсе оставит их без водоснабжения.

Наконец, новостройки перекроют свет близлежащим домам, считают обитатели микрорайона. Плюс для строительства многоэтажек придется вырубить растущие во дворах деревья, а места для компенсационного озеленения не остается.

Строители уверяли, что будет компенсационная высадка и восстановление сквера, доступ в солнечному свету останется в норме, будет обеспечен проезд для пожарных машин. В итоге мэрия поддержала планы строителей: «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта позиции № 51 на листе «План красных линий (основной чертеж)» документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», – гласит документ, опубликованный на сайте мэрии в октябре 2022 года.

Но прошел год, и глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об отказе в выдаче разрешения на строительство между домами 34 и 36 на улице Орджоникидзе. Основанием для отказа стало отрицательное заключение по итогам обсуждения и соответствующие рекомендации градостроительной комиссии Челябинска, пояснили в мэрии.

Челябинск, Павел Зварзин

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