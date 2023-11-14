14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14.11.2023, вторник
-
10:00 – Челябинск – Фестиваль культур Востока: показ документально-исторического фильма «День, когда пришел Иртыш» (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, корп. 1)
-
10:00 – 18:00 Челябинск – День Незнаек и Почемучек в библиотеке «Мудрые науки без назидания и скуки» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
-
11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Фестиваль культур Востока: круглый стол «Национально-региональные идентичности в условиях современности» (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, корп. 1)
-
12:30 Челябинск – Пресс-конференция по вопросам покупки недвижимости и ипотечного кредитования (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул.Российская, 67, 9-й эт.)
-
13:00 Челябинск – Мастер-класс «Мастерилка» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й эт.)
-
15:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященную итогам национального проекта «Образование» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
15:00 Челябинск – Лекция «Когда вернусь из дымового рабства…» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
17:00 Челябинск – Встреча «Песни Италии» в клубе «Музыкальный вторник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
17:00 Челябинск – Встреча «Новые навыки для энергичного долголетия» в клубе «Богини» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
-
18:30 Челябинск – Фестиваль культур Востока: спектакль «Когда ты остров» (ОРИТА Томоми, Москва) (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А, корп. 1)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube