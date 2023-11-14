Из Челябинской области за границу пытались вывезти 153 тысячи тонн документов с данными россиян

Челябинские таможенники не допустили вывоз в Узбекистан и Кыргызстан 153 тонн макулатуры, содержащей персональные данные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, семь грузовиков, перевозивших по документам макулатуру, задержаны сотрудниками ведомства и Пограничного управления ФСБ России по региону.

Водители фур пытались вывезти в Узбекистан и Кыргызстан мешки, наполненные бумажными отходами. В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили копии документов, в том числе содержащие персональные данные. Общий вес груза составил 153 тонны.

«В соответствии с требованиями законодательства РФ документы, содержащие персональные данные, имеющие пометку «Для служебного пользования», а также содержащие информацию ограниченного доступа, должны уничтожаться самоуправлении, организации путем механического измельчения (шредирования) или иным способом, исключающим возможность восстановить содержание документов. Вывоз документов из РФ является нарушением законодательства, регулирующего оборот документов с персональными данными», – пояснил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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